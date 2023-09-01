Сочи с начала курортного сезона принял 3,7 миллиона туристов

Сочи в курортный сезон, который начался в мае, принял 3,7 млн туристов. Об этом мэр города Алексей Копайгородский написал в своём Telegram-канале.

© runews24.ru

С начала года здесь побывали более 5 млн 380 тысяч человек. Пик зафиксировали в августе. В этом месяце курорт посетили более 1 млн человек.

Сейчас в Сочи наблюдается массовый отток туристов. При этом места отдыха загружены на 90%. В городе отдыхают почти 200 тысяч человек. Мэр сообщил, что на бархатный сезон по турпотоку и погоде хорошие прогнозы – забронировано более 70% номеров до конца октября. Кроме того, на пляжах города будут контролировать качество воды. Сотрудники Роспотребнадзора взяли около 5 тыс. проб с начала лета. Отклонений от норм не обнаружили.

Ранее писали, что перед школой из города уезжают отдыхающие с детьми. Железнодорожные вокзалы и аэропорт ежедневно обслуживали около 90 тыс. человек.

В Сочи продолжают контролировать использование электросамокатов. В августе число случаев травматизма от их использования уменьшилось на 25%.