Туристы стали чаще посещать восток Калининградской области

Туристы стали чаще приезжать на восток Калининградской области. Их привлекает старинная архитектура местности: форты, виллы, замки. Об этом со ссылкой на региональный туринфоцентр написал Калининград.Ru

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В туристическом информационном центре рассказали, что гости часто интересовались рыцарскими замками, в частности, Тапиау и Шаакен, спрашивали про посёлок Железнодорожный. Приезжающие в область также хотели посетить форты и увидеть старинную архитектуру.

Гендиректор туркомпании «Балтма Турс» Михаил Друтман говорил, что после открытия границ с Европой интерес туристов к Калининградской области не пропадёт. Путешественников интересуют богатое историческое наследие региона и местный колорит, отметил он.