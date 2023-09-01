Туристы стали чаще посещать восток Калининградской области
Туристы стали чаще приезжать на восток Калининградской области. Их привлекает старинная архитектура местности: форты, виллы, замки. Об этом со ссылкой на региональный туринфоцентр написал Калининград.Ru
В туристическом информационном центре рассказали, что гости часто интересовались рыцарскими замками, в частности, Тапиау и Шаакен, спрашивали про посёлок Железнодорожный. Приезжающие в область также хотели посетить форты и увидеть старинную архитектуру.
Гендиректор туркомпании «Балтма Турс» Михаил Друтман говорил, что после открытия границ с Европой интерес туристов к Калининградской области не пропадёт. Путешественников интересуют богатое историческое наследие региона и местный колорит, отметил он.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагал привлекать приезжающих на восток региона. По его словам, это позволит разгрузить центр города и побережье.