Власти Бали депортировали 59 россиян с начала года

Иммиграционные службы острова Бали с начала 2023 года депортировали 59 россиян. Об этом в четверг сообщил портал The Bali Sun .

"Число иностранцев, с января 2023 года депортированных с Бали по состоянию на вторник, 29 августа, составило 213", - приводит портал слова главы управления острова по законодательству и правам человека Ангиата Напитупулу.

"Они прибыли из 45 стран, среди них 59 иностранцев из России, 14 - из США, 13 - из Великобритании, 12 - из Австралии и 9 - из Нигерии", - добавил он.

Рост числа депортаций в 2023 году портал связывает с тем, что иностранцы нарушили условия получения визы, в основном из-за попыток вести приносящую доход предпринимательскую деятельность или работать. Также отмечается серия высылок из страны в связи с неуважением к культуре и религии острова, пишет The Bali Sun.