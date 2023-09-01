Стало известно, где чаще всего летом отдыхали россияне с детьми

Большая часть россиян (83,1%), отдыхающих с детьми, летом останавливались в отелях внутри страны, причем за год этот показатель почти не изменился. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего семьи отдавали предпочтение объектам размещения без звезд (апартаментам или гостевым домам) — на них пришлось 36,0% от всех заказов. Также путешественники нередко выбирали трехзвездочные (28,5%) и четырехзвездочные (25,0%) гостиницы. А вот отели с пятью и двумя звездами были не слишком популярны — их бронировали в 6,3% и 4,2% случаев соответственно.

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В основном семьи проводили в одном отеле 1-3 дня — на такой срок оформлено 69,8% бронирований. От 4 до 7 дней отдыхали 26,2% россиян, а 4,0% смогли устроить себе каникулы продолжительностью до двух недель.

Самым популярным российским городом у путешественников с детьми оказалась Москва: в столице было оформлено 16,5% отельных заказов. Далее следуют Санкт-Петербург, доля которого составила 14,2%, и Сочи, где отдыхали 11,4% туристов. Кроме того, в топ попали Казань (3,7%), Ростов-на-Дону (3,4%), Краснодар (2,6%), Воронеж (2,3%), Нижний Новгород (2,1%), Волгоград (1,9%) и Анапа (1,8%).

В других странах этим летом отдыхали 16,9% семей. Чаще всего они выбирали четырехзвездочные гостиницы: их доля составила 34,4%. Популярны оказались и объекты размещения без звезд (апартаменты, хостелы и гостевые дома) — в них останавливались 28,1% путешественников детьми. Остальные выбирали отели категории «три звезды» (17,7%), «пять звезд» (16,0%) и «две звезды» (3,8%).

Большинство семей этим летом провели за границей от 1 до 3 дней: на такой срок были оформлены 62,1% отельных бронирований. 4-7 дней отдыхали 31,1% россиян, отправившихся за рубеж с детьми, а до 14 дней останавливались в отелях 6,8%.