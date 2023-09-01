Названы самые дешевые направления для перелетов в бархатный сезон

Белоруссия, Армения, Казахстан, Турция и ОАЭ вошли в пятерку самых дешевых зарубежных направлений в бархатный сезон. Об этом свидетельствуют данные экспертов сервиса «Яндекс Путешествия», имеющиеся в распоряжении «Вечерней Москвы».

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Среди стран ближнего зарубежья самыми бюджетными для авиаперелетов из Москвы в обе стороны оказались Белоруссия (8141 рубль), Армения (14 213 рублей), Казахстан (20 175 рублей), Киргизия (20 748 рублей) и Узбекистан (21 789 рублей). А самым бюджетным направлением для путешествия из Москвы в страны дальнего зарубежья стала Турция (18 376 рублей).

По России из Москвы будет дешевле всего слетать в Санкт-Петербург (4 771 рубль), Уфу (4 852 рубля) и Казань (5 тысяч рублей).

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Москвы в Таиланд с 29 сентября. Так, частота полетов в Пхукет будет увеличена с пяти до семи рейсов в неделю, а с 29 сентября — до 17 рейсов в неделю. По четвергам, субботам и воскресеньям вылеты из Москвы будут осуществляться трижды в день.