Куда российские туристы летали в 2023 году

Эксперты МТС Travel рассказали, как и куда россияне ездили этим летом. В среднем граждане стали путешествовать по стране на 7 % больше, чем в прошлом году.

Аналитики сервиса на основе базы данных подсчитали сведения о поездках абонентов за пределы домашнего региона минимум с одной ночевкой, но не дольше двух недель. А также на основе отельного консолидатора Bronevik – информацию о самостоятельно организованных поездках.

Согласно результатам, краснодарские курорты заняли лидирующие позиции. В них отели оплачивал каждый десятый пользователь, а в среднем в регионе проводили 6,5 дней.

Также Ростовская область и Татарстан вошли в пятерку самых популярных регионов, на них приходится треть летнего турпотока.

В числе лидеров и Мурманская область, где число путешественников выросло на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А также на четверть увеличился турпоток в Амурскую область, что эксперты объяснили открытием границ с Китаем.

Более того, количество отдыхающих этим летом в Дагестане выросло на 21 %.