Туристы вручную засыпали дорогу в Приморье, чтобы добраться до Китая

В Приморье дорога Раздольное – Хасан, которая была восстановлена 31 августа, вновь посыпалась. Автобусы, которые перевозят туристов в приграничный Китай, встали в пробку.

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«Туристы, направляющиеся в Китай, сейчас пытаются засыпать проезд вручную, чтобы прорваться в Краскино. Водители автобусов ехать бояться, говорят, что автобус стоит 15 миллионов рублей, зачем так рисковать», – рассказывают очевидцы.

Отметим, что буквально накануне агентство по туризму Приморского края попросило приморцев отложить поездки в Хуньчунь из-за сложной ситуации после прошедших сильных дождей. Однако уже сегодня утром автобусы с туристами отправились из Владивостока.