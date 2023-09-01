Как Финляндия начнет выдавать визы россиянам

Финляндия с 1 сентября возобновляет прием документов на выдачу виз россиянам через визовые центры в Санкт-Петербурге и в городах Северо-Запада России. Кто именно сможет получить визу, рассказали "РГ" эксперты.

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С 1 сентября 2023 года заявления на визу будут приниматься пять дней в неделю с понедельника по пятницу, уточнили в МИД Финляндии. Однако для туристов это не имеет никакого значения. Туристические визы по-прежнему не выдаются, пояснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Финляндия возобновила прием документов и выдачу виз кроме туристических и частных, указывает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Таким образом, выдаются визы по особым случаям. Например, это воссоединение с семьей, въезд лиц, нуждающихся в международной защите или пересекающих границу по иным гуманитарным причинам, либо выдача вида на жительства.

Все случаи выдачи виз перечислить сложно, замечает Горин. К тому же возможность оформления в каждом конкретном случае рассматривается консульством.

При этом даже въезд туристов из России с действующими шенгенскими визами в Финляндию, в том числе для транзита, по-прежнему запрещен, подчеркнул эксперт.

Ограничение на въезд россиян с шенгенской визой Финляндия ввела осенью прошлого года. В начале июля 2023 года МИД России принял решение закрыть с 1 октября генконсульство в Санкт-Петербурге.

В МИД Финляндии сообщили, что с начала сентября по всем вопросам, касающимся получения вида на жительство, теперь нужно обращаться в посольство в Москве.