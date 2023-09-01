Введены новые правила туризма на охраняемых природных территориях

1 сентября вступили в силу поправки в закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также изменения в Земельный и Лесной кодексы РФ, которые регламентируют туризм в заповедниках, заказниках, национальных парках и прочих ООПТ.

В первую очередь законодатели четко очертили границы правового поля, в которых может осуществляться туристская деятельность. Она ни в коем случае не должна идти вразрез с базовыми принципами функционирования ООПТ: «сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов», «минимизация негативного воздействия на окружающую среду», «сохранение объектов культурного наследия». Туризм может осуществляться лишь в специально оборудованных для этого местах и на маршрутах, при этом должна соблюдаться «предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемой природной территории». Под последним понимается «максимальное количество человек, которые могут посетить в качестве туриста особо охраняемую природную территорию либо ее отдельные части в единицу времени без деградации природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, естественных экологических систем». То есть у туристов есть возможность находиться лишь на специально выделенных участках ООПТ, не включающих «естественные экологические системы, природные комплексы и объекты и не являющихся средой обитания объектов растительного и животного мира».

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Наиболее жесткие требования установлены, разумеется, к заповедникам. На этих территориях запрещается возведение объектов капитального и некапитального строительства и вообще сооружений в целях, «не связанных с выполнением задач, возложенных на государственные природные заповедники». Проще говоря, есть экологическая тропа, по ней и следует идти отдыхающим, и ни шага в сторону.

С национальными парками ситуация проще – у бизнеса здесь существует поле для маневра. В частности, допускается «строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации, снос объектов капитального строительства, возведение, эксплуатация и демонтаж некапитальных строений, сооружений (в том числе нестационарных торговых объектов), элементов благоустройства, объектов сопутствующей инфраструктуры».

Перечень того, что можно, изложен в специальном распоряжении Правительства РФ от 26 августа 2023 года, которое также вступило в силу 1 сентября. Среди объектов, которые разрешено возводить на территории нацпарков, – отели, дома отдыха, детские лагеря, турбазы, глэмпинги, музеи, визит-центры и так далее. При этом здания не должны иметь более трех этажей, а их высота не должна превышать 15 м. Кроме того, на территории нацпарков можно возводить мосты, прокладывать канатные дороги, ставить подъемники, заниматься благоустройством и малыми архитектурными формами, например скульптурами, арками и беседками. Разумеется, нет запрета на строительство туалетов, душевых, объектов общепита и разного рода нестационарных объектов.