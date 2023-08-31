Турист пытался вывезти с Сардинии 41 кг камней

Итальянские таможенники задержали туриста из Франции, который попытался вывезти с Сардинии 41 килограмм камней и гальки. Теперь европейцу грозит штраф в сотни тысяч рублей, сообщает издание La Reppublica.

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Как заявили правоохранители, француз взял камни с пляжа Лампиану в городе Сассари. Он хотел провезти груз в багажнике автомобиля и купил билет на паром из Порто-Торрес до Ниццы, но нарвался на проверку в порту.

На опубликованном таможней снимке видно, что найденные у туриста артефакты заняли небольшой письменный стол. Размер некоторых камней сравним с мячом для регби.