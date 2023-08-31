В Россию приезжает все больше иностранных туристов

Иностранных туристов становится больше
Минэкономразвития России вчера опубликовало прогнозы, согласно которым к 2030 году рост въездного туристического потока увеличится в 15 раз.
По мнению руководителя туристической компании Дианы Фердман, таким прогнозам можно только радоваться.
"В пандемию уровень въездного туризма очень сильно упал, — говорит она. — Туризм — это большая инфраструктура, которая состоит в том числе из приезжающих в страну иностранцев. Они тратят в России свои деньги".
Процесс, по мнению Дианы Фердман, должен ускориться и после того, как для представителей 55 стран были введены электронные визы.
"В тестовом виде они работали для иностранцев с 2019 года в Калининграде, — продолжает эксперт. — А сейчас заработали по всей России. И уже есть успешные кейсы получения электронной визы даже для финнов и эстонцев, а не только, например, граждан Индии. Это было щедрым жестом от нашего государства, особенно в то время, когда у россиян могут возникнуть проблемы с получением «шенгена». Такая мера очень упростит въезд. Вчера я встречалась с испанцем, который был впечатлен сервисом, красотой, чистотой".
И даже сравнил Москву с Лондоном. Он считает, что российская столица опережает британскую. Однако Диана Фердман считает, что следующим шагом к увеличению въездного туризма может стать возможность зарубежных туристов расплачиваться картами иностранных банков.
"Поэтому сейчас прорабатывается возможность выпуска каких-то промежуточных карт для иностранцев, — говорит Диана Фердман. — Такие банковские карты будут выдаваться быстро. Иностранцы смогут переводить на них деньги, чтобы пользоваться ими в России. Надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. В противном случае иностранцам придется приезжать с наличной валютой, от которой они уже отвыкли. Но в чем совершенно не сомневается Диана, так это в том, что Москва в частности, как и вся Россия в целом сможет удивить приезжих".
"У нас есть что показать, чем похвастать, — резюмирует Фердман. — Каждое здание, каждый музей, станет для иностранцев большим и ярким впечатлением. Москва — один из красивейших и безопасных городов мира. И к тому же безопасных и благоприятных для ведения бизнеса".
Экскурсовод музея-театра «Булгаговский дом» Алексей Беклемышев подчеркивает, что свое влияние на иностранцев оказали и санкции.
"Они показали, что народ изголодался по культуре, искусству России и Москвы, — говорит Алексей Беклемышев. — Например, наш Музей Булгакова каждый день посещает огромное количество посетителей. И прогнозируемое увеличение турпотока, я думаю, вполне достигаемое".
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Тихонова, исполнительный директор ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров:
"В Москве можно построить для себя программу так, что вам некогда будет даже отдохнуть. Например, очень многие экскурсоводы работают с пешеходными программами. Они есть на любую тему. Главное — все должно быть безопасно. И если людей тянет к экстриму, надо всегда сохранять холодную голову и оценивать степень риска".