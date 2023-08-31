В Россию приезжает все больше иностранных туристов

"Поэтому сейчас прорабатывается возможность выпуска каких-то промежуточных карт для иностранцев, — говорит Диана Фердман. — Такие банковские карты будут выдаваться быстро. Иностранцы смогут переводить на них деньги, чтобы пользоваться ими в России. Надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. В противном случае иностранцам придется приезжать с наличной валютой, от которой они уже отвыкли. Но в чем совершенно не сомневается Диана, так это в том, что Москва в частности, как и вся Россия в целом сможет удивить приезжих".



"У нас есть что показать, чем похвастать, — резюмирует Фердман. — Каждое здание, каждый музей, станет для иностранцев большим и ярким впечатлением. Москва — один из красивейших и безопасных городов мира. И к тому же безопасных и благоприятных для ведения бизнеса".