Турист порезался в отеле и отдал 6000 лир за разбитое стекло

В соцсетях обсуждают ситуацию, возникшую в отеле Meril club 4* в турецком Мармарисе. Администрация гостиницы потребовала туристов-молодоженов заплатить штраф за разбитое в ванной стекло в размере 6 тыс. лир (около 21 тыс. руб.).

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Когда молодой человек отодвигал дверцу душевой кабины, одно из роликовых креплений соскочило, и стекло разбилось. Точнее, его буквально разорвало на кучу осколков, и парень порезался. Его жена попросила на ресепшен что-то, чтобы обработать раны, и оставшуюся ночь они «вытаскивали друг у друга стекло».

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На другой день русскоговорящий гид передала россиянам слова хозяина отеля.

«Он сказал, что мы вчера были пьяные, вели себя непристойно, он лично выгнал нас в номер, где мы сломали стекло. И отель выставляет нам штраф», - пишет девушка.

Туристы пожаловались туроператору и получили ответ:

«Администрация гостиницы сообщила, что стеклянная дверь была разбита гостями в результате неправильного обращения, и отель понес материальный ущерб».

Представитель туркомпании посоветовал своим клиентам оплатить штраф: из-за отказа у них «могут возникнуть проблемы» при выезде из гостиницы. В то же время он добавил, что при желании они могут обратиться в полицию, и туроператор предоставит им услуги гида-переводчика.

В жандармерии туристам тоже порекомендовали заплатить за разбитое стекло, взять документ об оплате и уже потом, по возвращении в Россию, предъявить претензию туроператору.

В результате россияне отдали 200 евро и даже не взяли расписку: ее обещали выдать “завтра”.

«Из семи дней свадебного путешествия шесть я провела в жутком стрессе, - говорит новобрачная. - Нашу жизнь подвергли опасности, нас оболгали, выставили штраф и испортили отпуск».

Совет обратиться по возвращении к туроператору вполне обоснован, так как в силу закона он отвечает, в том числе, за действия или бездействие отеля.

«В то же время судить о перспективах судебного спора я не берусь, поскольку тут все будет зависеть от того, как стороны будут доказывать обстоятельства, на которые ссылаются», - отметил юрист Игорь Косицын, комментируя ситуацию журналисту “Турдома”.

Он подчеркнул, что в подобной ситуации принципиально важно фиксировать все доказательства на месте. В том числе не лишним было бы обратиться за медпомощью и в страховую компанию, предъявить администрации отеля претензию в письменном виде, также важно снять видео.