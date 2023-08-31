В Сочи рассказали о рекордном числе туристов
С мая по конец августа курортный город посетили 3,7 млн человек, отметил мэр Алексей Копайгородский.
Градоначальник добавил, что с начала года в Сочи побывали более 5,38 млн туристов.
«Завтра начнётся новый учебный год, но пока массового оттока туристов мы не наблюдаем. Средства размещения курорта сохраняют загрузку 90%. Хорошие прогнозы по погоде и турпотоку и на бархатный сезон — до конца октября в городе забронировано свыше 70% номеров», — написал Копайгородский в своём Telegram-канале.
Глава города добавил, что пока температура моря будет комфортной для купания, специалисты будут еженедельно проводить лабораторные исследования отобранных проб воды.