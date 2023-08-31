Туристы пожаловались на плавающие в море на юге России фекалии

Туристы пожаловались на отдыхающих с детьми из-за плавающих в Черном море фекалий. Своими впечатлениями россияне поделились с изданием «ФедералПресс».

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Одна женщина рассказала, что родители разрешают маленьким детям испражняться в море, а затем сами обмывают их в воде. Россиянка стала свидетельницей нескольких подобных случаев на пляже в Лазаревском (микрорайон Сочи) и не смогла больше там купаться. Женщина также отметила, что на некоторых южных курортах канализация сливается в море и найти чистое место для купания бывает сложно.

Другая туристка пожаловалась на то, что отдыхающие семьи громко выясняют отношения у всех на виду. «Апогеем стал случай, когда немой мужчина "орал" на жену, активно жестикулировал и работал мимикой за то, что мать не научила сына не облизывать руки после туалета», — добавила россиянка.

Как пишет издание, в летнем сезоне 2023 года туристы и местные жители заметили напряжение в обществе из-за наплыва людей на побережье.