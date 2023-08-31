Стало известно, когда в России подорожают авиабилеты
Режим ограничения полетов, который вводится в аэропортах из соображений безопасности, приводит к непредвиденным расходам авиакомпаний. Однако, по мнению эксперта комитета Государственной думы по транспорту, главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, в краткосрочной перспективе эти расходы к подорожанию авиабилетов не приведут.
«Цена на билеты зависит не столько от себестоимости, сколько от спроса. Понятно, что в низкий спрос авиакомпании друг с другом конкурируют за заполняемость своих самолетов. Конечно же, они не будут повышать цены, ведь им нужно летать. Иначе они будут летать пустыми, то есть вообще себе в убыток», – сказал Гусаров.
Он отметил, что в долгосрочной перспективе цены на билеты будут расти.
«Текущие расходы авиакомпаний на стоимости билетов не скажутся в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной – да. Когда компании подведут итоги навигации, они выйдут на те минимальные цены на авиабилеты, которые нужны для того, чтобы перекрывать всю расходную часть», – объяснил главный редактор портала Avia.ru.
Роман Гусаров подчеркнул, что на цену авиабилетов влияет множество факторов, и год от года стоимость перелетов будет только расти.
«Тенденция к повышению сохранится, и каждый год у нас цены будут чуть-чуть выше. Это связано не только с непредвиденными расходами. Инфляция, дорожает топливо, растут зарплаты. Следующим летом цены будут выше, это однозначно», – заключил эксперт.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, как купить авиабилеты по низким ценам.