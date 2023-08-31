Стало известно, когда в России подорожают авиабилеты

«Цена на билеты зависит не столько от себестоимости, сколько от спроса. Понятно, что в низкий спрос авиакомпании друг с другом конкурируют за заполняемость своих самолетов. Конечно же, они не будут повышать цены, ведь им нужно летать. Иначе они будут летать пустыми, то есть вообще себе в убыток», – сказал Гусаров.