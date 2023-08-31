В Таиланде отдыхающий выпал с пятого этажа и выжил

В Таиланде мужчину госпитализировали после падения с пятого этажа отеля. Об этом сообщает Asia One.

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Инцидент произошел в провинции Краби. Гражданин Сингапура заселился в отель Krabi Seabass, где планировал провести всего одну ночь.

Спустя час после регистрации мужчина выпал из окна своего номера на пятом этаже. Прежде, чем упасть на землю, он ударился о пластиковую кровлю.

В результате гражданин Сингапура получил только синяки и царапины. Несмотря на это, очевидцы вызвали скорую помощь, и медики доставили мужчину в больницу для дальнейшего обследования.