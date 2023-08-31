Эксперт объяснила осеннее снижение цен на туры снижением спроса

Эксперт по туризму Патока объяснила осеннее снижение цен на туры снижением спроса
Из-за снижения спроса на туры падает их стоимость.
Отдых в осеннее-зимний период не так популярен среди россиян, как летний. По этой причине происходит снижение стоимости туров в это время года, рассказала специалист в туристической отрасли Ольга Патока.
Вместе с этим падает цена на авиабилеты, проживание в гостиницах. Поэтому забронировать тур заранее, можно существенно на осеннем отдыхе, советует Патока.
Обратить свое внимание эксперт рекомендует на Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Особенно хорошо эти направления подойдут туристам, предпочитающим пляжный отдых.
Если хочется городского вайба и пляжей, тогда стоит приобрести тур в Эмираты.
- Осенью там нет такого пекла, как летом. Море теплое и очень много парков развлечений, аквапарков, торговых центров и небоскребов, – указала в беседе с Ura.Ru Патока.