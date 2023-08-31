Эксперт объяснила осеннее снижение цен на туры снижением спроса

Из-за снижения спроса на туры падает их стоимость.

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Отдых в осеннее-зимний период не так популярен среди россиян, как летний. По этой причине происходит снижение стоимости туров в это время года, рассказала специалист в туристической отрасли Ольга Патока.

Вместе с этим падает цена на авиабилеты, проживание в гостиницах. Поэтому забронировать тур заранее, можно существенно на осеннем отдыхе, советует Патока.

Обратить свое внимание эксперт рекомендует на Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Особенно хорошо эти направления подойдут туристам, предпочитающим пляжный отдых.

Если хочется городского вайба и пляжей, тогда стоит приобрести тур в Эмираты.