Где россияне хотят отдохнуть зимой: туроператоры фиксируют ажиотаж

Ряд крупнейших российских туроператоров фиксируют увеличение спроса бронирований в Таиланд на осенне-зимний период. Подробности рассказали специалисты этой индустрии.

© РИА "ФедералПресс"

«С приближением зимнего сезона бронирования смещаются в сторону Пхукета. Средняя глубина продаж на сегодня составляет 2–3 месяца», – заявляют специалисты ITM Group.

В компании Anex также зафиксировали рост продаж туров в Таиланд. Интерес по направлению продемонстрирован вплоть до конца февраля 2024 года. Половина запросов приходит на туры продолжительностью 9–12 ночей, около 70 % предпочитают размещение в отелях 4–5*, передает «Лента.ру».

Наиболее активно продажи идут в городах Сибири, Урала и в Москве. По данным представителей отрасли, среди новинок зимнего сезона – прямые рейсы из Томска на Пхукет и в Паттайю.