90-летний альпинист покорил гору Фудзи в инвалидной коляске

Альпинист из Японии покорил гору Фудзи в инвалидной коляске. Мужчине по имени Юитиро Миура 90 лет, сообщает агентство Киодо.

Высота Фудзи составляет 3 776 метров. Чтобы забраться на вершину горы, японец использовал специальную инвалидную коляску для альпинизма. Группа, совершавшая восхождение вместе с Миурой, помогала ему при помощи веревок.

Вершины они достигли спустя два часа после начала пути от девятой базы. Наверху их уже ждали студенты международной старшей школы Clark Memorial, где 90-летний альпинист является директором.

В 2013 году Миура также стал самым пожилым человеком, который покорил Эверест. До этого он забирался на гору дважды - в 2003 и 2008 годах.

А самым пожилым альпинистом, покорившим Фудзи, считается Тэйити Игараси. Мужчина поднялся на вершину в 101 год в 1988 году.