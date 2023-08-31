90-летний альпинист покорил гору Фудзи в инвалидной коляске
Альпинист из Японии покорил гору Фудзи в инвалидной коляске. Мужчине по имени Юитиро Миура 90 лет, сообщает агентство Киодо.
Высота Фудзи составляет 3 776 метров. Чтобы забраться на вершину горы, японец использовал специальную инвалидную коляску для альпинизма. Группа, совершавшая восхождение вместе с Миурой, помогала ему при помощи веревок.
Вершины они достигли спустя два часа после начала пути от девятой базы. Наверху их уже ждали студенты международной старшей школы Clark Memorial, где 90-летний альпинист является директором.
В 2013 году Миура также стал самым пожилым человеком, который покорил Эверест. До этого он забирался на гору дважды - в 2003 и 2008 годах.
А самым пожилым альпинистом, покорившим Фудзи, считается Тэйити Игараси. Мужчина поднялся на вершину в 101 год в 1988 году.
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