В трех московских аэропортах задержаны 50 авиарейсов

Не менее 50 авиарейсов задержаны в трех московских аэропортах утром 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

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Согласно имеющейся информации, по состоянию на 7:06 утра руководство Внуково перенесло 19 рейсов и отменило еще шесть. В Домодедово, в свою очередь, задержан вылет 23 самолетов и отменены 14 рейсов.

Также с проблемами столкнулись туристы, которые должны были вылететь из Шереметьево. В настоящее время здесь отменены три рейса и отложены еще восемь.

По данным ресурса Flightradar24, сейчас в небе над южной частью Москвы нет ни одного самолета. В частности, это касается воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Домодедово.