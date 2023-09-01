В трех московских аэропортах задержаны 50 авиарейсов

Не менее 50 авиарейсов задержаны в трех московских аэропортах утром 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Согласно имеющейся информации, по состоянию на 7:06 утра руководство Внуково перенесло 19 рейсов и отменило еще шесть. В Домодедово, в свою очередь, задержан вылет 23 самолетов и отменены 14 рейсов.
Также с проблемами столкнулись туристы, которые должны были вылететь из Шереметьево. В настоящее время здесь отменены три рейса и отложены еще восемь.
По данным ресурса Flightradar24, сейчас в небе над южной частью Москвы нет ни одного самолета. В частности, это касается воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Домодедово.
31 августа в российской столице также задержали и отменили несколько авиарейсов. Во Внуково был изменен график вылета 18 пассажирских лайнеров, включая три отмененных рейса. В Домодедово задержка коснулась 18 рейсов, а также был отменен вылет одного самолета. В Шереметьево изменения в графике вылетов коснулись восьми самолетов.