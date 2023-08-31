Названа самая популярная у россиян страна для отдыха зимой

«Это связано с популярностью направления у россиян и обширной региональной сеткой полетов — вылеты осуществляются из 10 городов. Пока еще действует летняя полетная программа, ежедневные продажи приходятся в основном на заезды в ближайшие 2-6 недель (65 процентов) и на новогодние каникулы (35%). Особенно активно продажи идут в городах вылета Сибири, Урала и, конечно, из Москвы. Среди новинок зимнего сезона – прямые рейсы из Томска на Пхукет и в Паттайю, из Барнаула в Паттайю. Пхукет и Паттайя востребованы примерно 50 на 50», — цитируют Хитрову в РСТ.