Эксперты назвали 10 лучших морских курортов России и Турции для отдыха в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий "Туту".

Среди российских городов эксперты выбрали Сочи, Анапу, Туапсе и Дербент. Температура воды в Черном и Каспийском морях в это время прогревается до 23-25 градусов.

Также россиянам посоветовали отправиться в Хасанский район Приморского края. В сентябре купальный сезон там уже заканчивается, но если поехать в начале месяца, можно застать хорошую погоду.