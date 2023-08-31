Эксперты назвали лучшие курорты России и Турции для отдыха в сентябре
Эксперты назвали 10 лучших морских курортов России и Турции для отдыха в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий "Туту".
Среди российских городов эксперты выбрали Сочи, Анапу, Туапсе и Дербент. Температура воды в Черном и Каспийском морях в это время прогревается до 23-25 градусов.
Также россиянам посоветовали отправиться в Хасанский район Приморского края. В сентябре купальный сезон там уже заканчивается, но если поехать в начале месяца, можно застать хорошую погоду.
В Турции туристам порекомендовали отправиться осенью в Каш, Бодрум, Фетхие, Сиде и Гёджек. Вода там прогревается в среднем до 27 градусов.
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