Агрегаторам жилья запретят рекламировать не прошедшие классификацию объекты

Отельеры и Российский союз туриндустрии (РСТ) предложили запретить агрегаторам жилья рекламировать и продавать не прошедшие классификацию объекты размещения туристов. Об этом сообщает РБК.

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«Чтобы простимулировать бизнес, есть такая инициатива — ограничить площадки, которые занимаются рекламой и дистрибуцией туристических услуг», — заявил президент РСТ Илья Уманский на стратегической сессии по развитию туризма.

Он добавил, что правила в отрасли нужно сделать паритетными для всех участников рынка и обеспечить большую прозрачность услуг для потребителей.

Так, на первом этапе предлагается создать реестр средств размещения, чтобы предприниматели предоставляли свои услуги официально. Уманский пояснил, что крупные гостиницы не могут работать вне классификации, а турбизнесу важно, чтобы остальные средства размещения тоже проходили классификацию и попадали в реестр. Такое предложение в ближайшее время рассмотрит Минэкономразвития.

По словам управляющего директора сервиса Ostrovok.ru Дарьи Кочетковой, запрет рекламы и продаж на агрегаторах будет невыгоден как для туроператоров, так и для туристов. Он приведет только к тому, что отрасль сильнее уйдут в серую зону. Агрегаторы, в свою очередь, выступают в роли фильтров, «позволяя туристам оценить объект проживания, прочесть о нем отзывы, а также обратиться за помощью через поддержку сервиса», добавляет гендиректор МТС Travel Вадим Мельников.