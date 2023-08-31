«Невероятно дешево в сравнении с Европой»: что нужно знать перед поездкой в Сербию

Сербия — небольшая восточноевропейская страна, которая всегда славилась дружелюбным отношением к россиянам. Даже сейчас, в эпоху конфликтных отношений России и Запада, она остается единственным государством Европы, куда можно без пересадок долететь из нескольких российских городов.

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Здесь относительно дешево, по-балкански колоритно, а еду в ресторанах подают от души, с размахом. О том, что посмотреть в стране, подарившей миру Николу Теслу, Эмира Кустурицу, Горана Бреговича и Новака Джоковича, — в гайде «Ленты.ру».

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Чем Сербия привлекает туристов из России

Сербия часто представляется страной, в которой принято много и сытно веселиться, а также курить и праздно проводить время за просмотром футбольных матчей. Многим кажется, что в республике все как в фильмах самого известного югославского кинорежиссера Эмира Кустурицы: бесконечный хаос, задорная балканская музыка, много зверей и цыган. Однако на деле это такой же махровый стереотип как и то, что в России по улицам ходят медведи, а в барах пьют водку мужики в шапках-ушанках.

«У нас в Воеводине (северная часть Сербии) жизнь довольно размеренная, и фильмы Кустурицы совсем не напоминает. Курицы и свиньи по улицам не бегают, турбофолк не играет из каждой подворотни, цыгане занимаются своими делами», — написала в своем блоге в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) живущая в Сербии россиянка София Сабовлев.

Так что же все-таки представляет собой настоящая Сербия и что здесь искать путешественникам? В основном туристы приезжают погулять по Белграду. Также неплохо развиты гастротуризм, трекинг, зимний отдых в горах (курорт Копаоник) и оздоровительный отдых на термальных курортах (Врнячка-Баня, Златибор, Сокобаня, Врдник Баня).

«Городские туры всегда составляли 75-85 процентов всех продаж, также предлагаются лечебные туры, а зимой — горнолыжный отдых», — рассказала представитель туроператора Fun & Sun Ольга Иванова.

123 000 рублей придется заплатить за пятидневный тур в Сербию в 2023 году с человека, включая перелет и проживание (по данным туроператора Fun & Sun)

«Стараются говорить по-русски от всей души»

Вряд ли в Европе, да и вообще в мире, найдется страна, в которой с таким же радушием встречали бы гостей из России. По данным исследования «Западные Балканы: Между Востоком и Западом», Европейский союз набрал лишь 37 процентов.

«Про "братья в моем сердце, братский народ" я слышал очень много раз, в особенности от старшего поколения. В довесок к этому часто идут разговоры о том, как злое НАТО устроило все», — рассказал турист из России Илья Митрофанов.

Почему страны НАТО бомбили Югославию 24 марта 1999 года авиация НАТО в рамках операции «Союзническая сила» начала бомбить сербские и черногорские города. Формальная причина — отказ Белграда вывести югославские войска с территории Косово, где был в разгаре конфликт между сербским и албанским населением. Операция была проведена без санкции Совета Безопасности ООН. По оценкам югославской стороны, в результате бомбардировок, которые продолжались 78 дней, погибло от 3,5 тысячи до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч. Кроме того, города подверглись катастрофическим разрушениям, был нанесен серьезный урон экологии.

Еще одна россиянка Елена Комелина тоже отметила, что сталкивалась в Сербии только с дружелюбием: «Даже с особым его проявлением, когда незнакомые люди, узнав, что ты из России, начинают с тобой общаться и пересказывать всю свою жизнь».

Однако мнение о том, что все сербы знают русский язык, ошибочно. «Они думают, что знают. Многие считают, что если говорить по-сербски с русским акцентом и смягчать буквы, то это и есть русский», — шутит София Сабовлев.

На самом деле по-русски говорят далеко не все, в основном это люди старшего возраста. Но решить бытовые вопросы на родном языке туристам из России все же удастся

«Таксисты сами вызывались разговаривать со мной на русском. Хоть и ломаном, но старались говорить от всей души, и это было видно», — рассказала путешественница Евгения Стогова.

Она добавила, что люди в Сербии невероятно отзывчивые и готовы помочь с чем угодно. Они знакомятся прямо на улицах и охотно предлагают помощь, если видят, что турист заблудился и пытается найти дорогу, сверяясь с картой в телефоне.

«Жизнь как чудо», или менталитет сербов

Многие критикуют сербов за неспешность. Но сами они едва ли считают это большой проблемой. «Взять кофе-паузу, понаслаждаться хотя бы десять минут солнечным днем, хорошей погодой… Это не лень, а способность перевести дух и "уживати у моменту". Так мне объяснили сербы», — сообщила в своем блоге София Сабовлев.

Сербы довольно расслабленные. Их любимое слово — «полако», что переводится как «спокойно, не спеши». А еще они очень дружелюбные и общительные Илья Митрофанов

Россиянка Евгения Стогова призналась, что была приятно удивлена, когда хозяин сербского отеля помог решить ее проблему с жильем: ей было нужно где-то остановиться во время ночной пересадки, а заранее она ничего не бронировала.

«Все дешевое было разобрано, и я написала в один из отелей, мол, на Booking у вас мест нет, но вдруг свободная комнатушка найдется. И хозяин отеля поселил меня по очень приемлемой цене в соседние апартаменты», — рассказала туристка.

Она добавила, что ей повезло встретить и очень отзывчивого таксиста, который согласился на день стать ее личным водителем и взял в два раза меньше, чем пришлось бы платить через агрегатор. «При этом возле всех локаций он ждал по 30-40 минут, пока я нагуляюсь. А во время поездок мы мило с ним болтали о местном укладе жизни», — с радостью вспоминала Евгения.

Таксист рассказал ей, что сербы испытывают к россиянам только самые теплые и братские чувства.

Мне вообще показалось, что у сербов достаточно своих проблем, чтобы еще и в чужие лезть. Одна из запомнившихся цитат из уст местного: «СССР распался без огня. Югославия распалась с огнем. И горит до сих пор» Евгения Стогова

Как добраться до Сербии

В Сербии расположены два международных аэропорта: Никола Тесла в Белграде (он является основным) и Константин Великий в городе Ниш.

Прямыми рейсами в Белград можно добраться самолетами авиакомпании Air Serbia из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Время в пути составит три часа.

106 000 рублей стоят авиабилеты Москва — Белград на конец октября (прямой рейс туда-обратно без багажа)

Стыковочные рейсы есть через Стамбул. Они обойдутся дешевле примерно в два раза.

Помимо возможности долететь до страны прямым рейсом, среди главных плюсов поездки в Сербию — отсутствие необходимости оформлять визу. Вместе с относительно невысокими ценами на жилье и услуги, мягким климатом, сходством культуры и менталитета это делает страну идеальным направлением для поездок россиян.

В какое время года лучше ехать

Теплая погода в Сербии держится с марта до конца октября. Солнечных дней в году много, даже зимой, так что отдых в этой стране доступен круглогодично.

Тем, кто не любит жару, стоит учитывать, что летом температура нередко превышает 30 градусов. Так что наиболее комфортной будет поездка весной или осенью.

В холодное время года средняя температура — от 0 до 5 градусов тепла. По сравнению с российскими зимами не выглядит пугающе, однако стоит иметь в виду, что в большинстве домов в Сербии нет центрального отопления.

Правила въезда в Сербию для россиян

Граждане России могут находиться в Сербии без визы до 30 дней. Все коронавирусные ограничения для туристов были отменены в стране в 2022 году. Для въезда россиянам необходим лишь загранпаспорт, который должен оставаться действующим в течение трех месяцев со дня окончания поездки в Сербию.

31 000 россиян посетила Сербию в первом квартале 2023 года

Важный момент, о котором нужно знать каждому туристу: в течение 24 часов после въезда на территорию Сербии иностранец должен зарегистрироваться по месту пребывания — получить так называемый «бели (белый) картон». Для этого лучше заранее написать сотрудникам отеля, хозяевам апартаментов или квартиры. Регистрацию они оформляют сами в онлайн-формате.

Рекомендуется также попросить персонал отеля распечатать этот документ или прислать его в PDF, чтобы сохранить на телефон. Например, при обращении в банк и даже при выезде из страны у иностранца могут попросить «бели картон». Если документа не окажется, придется заплатить штраф.

«Без этой регистрации вы бомж. Вы нигде не проживаете. Если вас вдруг остановит полиция, а вы будете без этой бумаги, у вас могут возникнуть серьезные проблемы», — объяснила в своем YouTube-канале София Сабовлев.

Деньги, связь и интернет

Официальная валюта в Сербии — сербский динар. 1 динар равен 0,87 рубля. Российские банковские карты в стране не работают, так что лучше брать с собой наличные. Проблем с обменом долларов и евро нет, это можно сделать в обменниках (по-сербски — «мењачница»), но лучше в городе, а не в аэропорту (там невыгодный курс).

Там все невероятно дешево по сравнению с абсолютно любым европейским городом. Ну, может, в Кишиневе еще дешевле Евгения Стогова

В Сербии услуги связи предоставляют три оператора: Yettel, А1 и MTS. У некоторых есть специальные пакеты для туристов. Симки продаются в любом киоске. Для их покупки паспорт не нужен. Стоимость — около 400 динаров (примерно 350 рублей).

В крупных городах интернет работает хорошо, но в горах и отдаленных деревнях могут быть перебои.

На чем передвигаться внутри страны

В Белграде из общественного транспорта ходят автобусы, троллейбусы и трамваи, в Нови-Саде — только автобусы. Расплатиться можно наличными — стоимость билета начинается от 150 динар (131 рубль) и зависит от времени суток и транспортных зон. Лучше носить с собой мелкие купюры, так как у водителей не всегда есть сдача. Также оплатить поездку можно в специальном приложении Beograd Plus или отправив СМС на номер 9011 (но в этом случае нужна местная симка).

Кроме того, путешественники могут пользоваться приложением «Яндекс.Такси», но придется отключить оплату картой, если она российская, и выбрать опцию оплаты наличными.

«Советую не брать такси из аэропорта (обдерут как липку), а воспользоваться автобусами. Можно сесть на экспресс А1 и доехать до центра города и до главной автобусной станции примерно за 400 динаров (около 350 рублей)», — рассказывает София Сабовлев.

Между городами удобно передвигаться на автобусах или поездах. Билеты на автобусы можно купить на вокзале или у водителя.

Билеты на поезда продаются на сайте Србија Воз, в мобильном приложении Srbija voz, на вокзале в терминале или в кассе.

Арендовать машину в Сербии можно с помощью агрегаторов DiscoveryCar и EconomyBooking. Skoda Fabia с автоматической коробкой передач будет стоить от шести тысяч рублей в сутки. Автомобили с механической коробкой передач обойдутся чуть дешевле — от 4,5 тысячи рублей в сутки.

Где найти жилье

В поиске жилья россиянам поможет всем знакомый агрегатор «Островок». Там можно найти и бюджетные варианты примерно за 5 тысяч рублей в сутки, и комфортабельные отели от 15 тысяч рублей в сутки и выше.

6 400 рублей составляет средняя стоимость жилья в Белграде в сутки (цена за двух гостей)

По данным портала TripAdvisor, в тройку лучших отелей Белграда входят Mama Shelter Belgrade, Garni Hotel Mint и Saint Ten Hotel. Двухместный номер в Mama Shelter Belgrade обойдется от 15 тысяч рублей за двоих, в Garni Hotel Mint — от 11 тысяч рублей в сутки, а в Saint Ten Hotel — от 17 тысяч рублей в сутки.

Местная достопримечательность и памятник культуры — отель «Москва», который находится на пересечении площади Теразие и улицы Балканской. В нем останавливались Альберт Эйнштейн, Максим Горький, Альфред Хичкок, Индира Ганди, Лучано Паваротти и Роберт де Ниро. В состав отеля также входят знаменитая кофейня и кондитерская «Москва» и ресторан «Чайковский». Ночь в этой гостинице стоит около 20 тысяч рублей на двоих.

Среди более бюджетных вариантов жилья в Белграде — хостелы ArkaBarka Floating Hostel (от 6 тысяч рублей за ночь), Good People Design Hostel (от 5,4 тысячи рублей за ночь) и Hostel Beogradjanka (от 3,7 тысячи рублей за ночь).

Немного дороже обойдутся апартаменты. Например, ночь в Belgrade Center Apartment VI будет стоить от 6 тысяч рублей, в CentralBelgrade — от 8,5 тысячи рублей, а в Apartments Feel Belgrade — от 10 тысяч рублей.

Цены на жилье в Нови-Саде не сильно отличаются: остановиться в хостеле можно за 3-5 тысяч рублей в сутки, а в отеле из топ-5 по версии TripAdvisor — за 10 тысяч рублей в сутки и больше.

Насколько в Сербии безопасно

В рейтинге безопасности стран, который составил в 2021 году американский журнал Global Finance, Сербия занимает 34 место из 134 государств мира. Это свидетельствует об относительно низкой вероятности нарваться на карманников, угодить в уличные разборки или столкнуться с угоном автомобиля.

Сейчас Сербия — мирная и спокойная для туристов страна. Редкие небольшие конфликты возникают только в Косово, но граждане России все равно не смогут попасть туда без визы.

Серьезный криминал обычных людей не касается, самый распространенный вид бытового криминала — кража велосипедов София Сабовлев

Качество услуг

Как отмечают российские туристы, в Сербии, как и в любой маленькой восточноевропейской стране, все очень душевно, но невероятно долго. В кафе и ресторанах скорость обслуживания очень далека от московских и петербургских стандартов.

Случаются и весьма нестандартные ситуации в сфере услуг.

«Сажусь я в такси и называю адрес. Водитель смотрит на меня изумленным взглядом и говорит: "Я 20 лет работаю в такси, но не знаю, где это место". При этом на приборной панели — телефон с включенным навигатором. Я на него смотрю и жду, что водитель просто введет адрес и проложит маршрут. Но нет, этого почему-то не происходит! — рассказала Елена Комелина. — Пауза затягивается. В итоге я прошу его воспользоваться навигатором, после чего маршрут находится и меня благополучно доставляют по адресу. Забавно, что ситуация повторилась на следующий день с совершенно другим таксистом».

Что стоит попробовать в Сербии из еды

Сербская кухня, пожалуй, вполне может занять достойное место в списке главных туристических развлечений. В ней гармонично сочетаются средиземноморские, славянские, венгерские и арабские традиции. Вегетарианцам здесь, конечно, придется нелегко, а вот мясоеды будут довольны.

«Сербская кухня — это много мяса и много жирного. Вкусно!» — рассказала о своих впечатлениях о сербской кухне Елена Комелина.

Самое известное местное блюдо — плескавица. Это большая котлета, которая готовится из рубленого мяса и жарится на углях. В ресторанах обычно приносят готовое блюдо, а в киосках или небольших заведениях гостям предложат самим выбрать гарнир из овощей, соусов и т. д. Часто плескавица подается с каймаком — густыми жирными сливками.

Они делают ее из добротного хорошего мяса, и обычно порции хватает на роту солдат Евгения Стогова

Еще одно блюдо, которое обязательно стоит попробовать в Сербии, — чевапчичи, колбаски из рубленого мяса. Традиционно их подают с мелко нарезанным луком и каймаком.

Настоящая находка для мясоедов — вешалица. Это гигантская отбивная с начинкой из специй. Есть несколько ее вариаций: «дымлена вешалица» (маринованная вырезка), «пунена вешалица» (корейка, фаршированная ветчиной, сыром, яйцами, различными овощами) и «бела вешалица» (корейка с сыром и сербской ветчиной — пшрутой).

Картофель фри в Сербии называется «помфрит». На гарнир к мясу также можно взять маринованный лук или капусту и овощи.

Еще местные жители очень любят есть на завтрак блюдо «бурек са месом» (с мясом) или «са сиром» (с сыром). Это слоеное тесто с разными начинками. Есть даже сладкие варианты: с вишней, яблоками или нутеллой. Попробовать его можно в любой «пекаре» (булочной, где продают свежую выпечку).

Из напитков стоит попробовать ракию, фруктовые вина, травяной ликер Pelinkovac и местный портвейн «Бермет».

«В Белграде запомнился ресторан Madera, но попасть туда можно только по брони. Очень неплохо и приятно по цене. И, конечно, Kalemegdanska Terasa Restaurant — отличный ресторанчик с сербской кухней с видом на реку и Белградскую крепость», — посоветовала Евгения Стогова.

Один из старейших ресторанов Белграда — Ima Dana в богемном квартале Скадарлия. Он оформлен в интерьерах XIX века, иногда играет живая музыка.

Заведения со звездой «Мишлен» в Белграде — Iva New Balkan Cuisine, JaM, The Square, Ebisu, Homa, Langouste.

В Нови-Саде портал TripAdvisor рекомендует побывать в Project 72 Wine&Deli, Fish & Zelenish, Cafe Veliki и Petrus Cafe Gallery Bar.

При посещении ресторанов следует иметь в виду, что практически везде разрешено курить внутри. Залы для некурящих встречаются крайне редко, о них лучше заранее поинтересоваться при бронировании.

Что посмотреть в Белграде

После Москвы и других крупных мегаполисов Белград кажется камерным, уютным и компактным. По нему можно спокойно передвигаться пешком, периодически останавливаясь на чашечку кофе или чего-нибудь покрепче в местных заведениях.

Крепость, пережившая многие великие империи, кварталы XIX века, повсеместный стрит-арт, красивые набережные, мосты, тенистые парки и многочисленные кафаны (местные бистро) соседствуют с разрушенными зданиями — немыми свидетелями страшных событий 1999 года.

Идешь вроде бы по благоустроенному скверу, сворачиваешь в соответствии с маршрутом в проулок, а там — просто мрак: будто бомбили две недели назад. Если видишь отреставрированное здание — это посольство. Хорошо отреставрированное — посольство страны Евросоюза. Новое — посольство США. Другие здания здесь в полуразрушенном состоянии Евгения Стогова

Знакомство с городом и его историей можно начать с посещения Белградской крепости. Ее территория делится на Верхний и Нижний город и парк Калемегдан. Она находится на месте слияния рек Дунай и Сава и ведет свою историю с I века нашей эры. Крепостные стены, башни и ворота неплохо сохранились. Кроме того, там есть отличная смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на Белград.

После прогулки по парку Калемегдан можно выйти на главную пешеходную улицу Белграда — Князя Михаила. Там есть много милых заведений, уютных магазинов и сувенирных лавок, в воздухе витают ароматы кофе и жареных каштанов, звучат непринужденные мотивы в исполнении уличных музыкантов.

На площади Республики, растянувшейся на несколько километров, находится здание Национального театра XIX века, памятник князю Михаилу Обреновичу и Народный музей. На площади проходят концерты, праздники и народные гулянья, а местные жители назначают там встречи.

Самый большой православный храм на Балканах — Святого Саввы — виден практически со всех дорог, которые ведут в Белград. Его фасад выполнен в белом мраморе, а внутри он украшен разноцветной мозаикой — панно «Вознесение Христово» состоит из 52 миллионов фрагментов! Образцом при строительстве послужил собор Святой Софии в Стамбуле.

Квартал Скадарлия, который называют белградским Монмартром, потому что раньше там жили художники и литераторы, — это небольшой портал в Средневековье и место сосредоточения аутентичных сербских ресторанов, где можно познакомиться с местной кухней. По вечерам здесь играют музыкальные ансамбли, исполняющие сербские народные композиции.

Примерно в восьми километрах от центра находится район Земун — часть города, которая относительно недавно вошла в состав Белграда и очень сильно отличается по архитектуре и атмосфере. Это как будто отдельный небольшой европейский городок. Туристы приезжают в этот район из-за башни Гардош со смотровой площадкой, с которой открывается вид на весь Земун и набережную Дуная. А еще это отличная локация для фотосессий.

Земун совершенно другой: тут и маленькие уютные черепичные дома, и большая старая набережная с огромным количеством кафе и ресторанов, где обязательно нужно поесть чорбу — наваристый рыбный суп, который подают в котелке Илья Подобед

Любителям искусства советуют заглянуть в Национальный музей Сербии, где хранятся коллекции французской, итальянской, голландской и японской живописи. В музее можно увидеть полотна Ренуара, Дега, Тициана, Ван Гога, Рембрандта и других известных художников.

В Музее истории Югославии размещена впечатляющая коллекция личных вещей экс-президента социалистической Югославии Иосипа Броз Тито.

«Из того, что распиарено везде, но мне совершенно не понравилось, — музей Теслы. По факту — один этаж школьного реквизита с уроков физики в ретро-исполнении. Фильм, открывающий экскурсию, не рассказывает ничего такого, чего нельзя было бы прочитать в "Википедии". Еще одно неудобство — зайти можно только в начале каждого часа», — поделилась Евгения Стогова.

Что посмотреть в Нови-Саде

Второй по величине город Сербии — Нови-Сад. Раньше он был важным торговым, ремесленным и культурным центром, за что получил название «сербские Афины». Сейчас в нем бурно кипит жизнь: со всей Европы съезжаются любители музыки (с 2000 года здесь проходит рок-фестиваль EXIT), местные жители неспешно пьют кофе в многочисленных кафе на открытом воздухе, туристы гуляют по живописным улочкам и ничто не напоминает о том, что во время Венгерской революции 1848-1849 годов и бомбардировок НАТО в 1999 году город был почти полностью разрушен.

Нови-Сад даже завоевал титул культурной столицы Европы 2022 года благодаря многочисленным культурным мероприятиям и уникальному сочетанию традиций Центральной Европы и Балкан.

Он очень компактный, в отличие от Белграда. Расстояния здесь небольшие, и за день можно успеть сделать много дел, даже передвигаясь пешком. Еще интересный факт: Нови-Сад — это уже не Балканы, а Центральная Европа. Отсюда рукой подать до Будапешта и других европейских столиц София Сабовлев

Одна из главных достопримечательностей города — Петроварадинская крепость на правом берегу Дуная, с которой открывается прекрасный вид. В самом замке расположены обсерватория, художественные мастерские, катакомбы, архив и музей города.

«В музее особенно запомнилась иммерсивная экспозиция, посвященная первой жене Альберта Эйнштейна — Милеве Марич, которая родилась недалеко от Нови-Сада в деревне Тител. Я был во многих музеях, но эта экспозиция — одна из самых лучших, что я видел в жизни. Она рассказывает о жизни Милевы и ее детей, в том числе после развода с Альбертом», — поделился Илья Подобед (выставка «Милева — ми смо стена» открыта каждый день, кроме понедельника, с 9:00 до 17:00 — прим. «Ленты.ру»).

Если времени совсем немного, заходить в крепость не обязательно, достаточно будет просто прогуляться вокруг и полюбоваться городом со смотровых площадок.

На главной площади Свободы разместились здание городской ратуши, памятник Светозару Милетичу и собор Девы Марии в неоготическом стиле. В целом она не сильно отличается от площадей в других европейских городах. Зимой здесь разворачивается рождественская ярмарка с сувенирами, музыкой и глинтвейном.

Среди музеев можно выделить музей Воеводины, где хранятся любопытные археологические находки (например, шлемы офицеров римской армии IV века н.э.), и галерею Матицы Сербской с картинами XVI–XX веков.

Тем, кто предпочитает городским прогулкам отдых на природе, рекомендуют побывать в Национальном парке Фрушка-Гора, где водятся дикие звери и птицы (барсуки, ласки, куницы, кабаны, черный аист, могильник), проложены пешие и веломаршруты разной сложности и сохранились древние римские руины и христианские монастыри XV-XVIII веков.

Что посмотреть в Златиборе

Зимой Златибор — горнолыжный курорт, который находится на западе Сербии, примерно в двух с половиной часах езды от Белграда. Летом сюда приезжают, чтобы погулять по красивому горному массиву с пещерами, водопадами, лесами и реками, подышать свежим горным воздухом, в котором чувствуется аромат хвои, и, конечно, поправить здоровье на минеральных источниках. Кстати, именно здесь находится знаменитый центр лечения щитовидной железы.

Самая высокая точка Златибора — гора Торник (1496 метров). Горнолыжный сезон длится с середины декабря до конца марта. Для лыжников и сноубордистов оборудовано несколько трасс, отличающихся по уровню сложности.

Насладиться живописными видами города можно с одной из самых длинных в Европе канатных дорог Gold Gondola. Девятикилометровый подъем к вершине Торник займет около получаса.

Что посмотреть в Нише

Ниш — один из самых старых городов Сербии. В нем сходятся основные транспортные пути из Центральной Европы в Грецию и Турцию. Такое удачное расположение позволило Нишу стать важным городом во времена Римской империи. А еще Ниш известен тем, что там родился римский император Константин Великий.

Главная достопримечательность города — Нишская крепость, построенная еще во времена Османской империи, в 1719 году. Попасть на ее территорию можно бесплатно. Внутри расположены кафе, рестораны и сувенирные лавки.

Место, которое нельзя обойти стороной, — башня Челе-Кула, построенная турками из черепов сербов, убитых в битве на горе Чегар. Выглядит жутковато, но любителей истории наверняка заинтересует.

Еще одна достопримечательность, связанная с трагическими событиями, — концлагерь «Црвени Крст», в котором сейчас располагается музейный комплекс, рассказывающих об ужасах времен Второй мировой войны.

Что посмотреть в Суботице

Суботица — небольшой город на севере Сербии, на границе с Венгрией. Конкретных достопримечательностей здесь не очень много, но по городу просто приятно прогуливаться, рассматривая необычную архитектуру в стиле венгерского модерна.

Здесь эстетика — везде. И совершенно своя, особая атмосфера. Центр Суботицы — это музей под открытым небом София Сабовлев

Одно из самых красивых зданий города — синагога, построенная в 1902 году. Привлекает внимание гостей Суботицы и особняк архитектора Ференца Райхла, который внешне немного напоминает сказочные замки из мультфильмов Уолта Диснея или работы знаменитого архитектора Антонио Гауди. Здание украшено цветущим садом и сердцами из мозаики и керамики. Сейчас там находится галерея современного искусства.

Самое высокое здание в Суботице — городская ратуша. С ее смотровой площадки открывается вид на город, а внутри расположен самый необычный «Макдоналдс» в Сербии — со старинными люстрами, витражами и винтовой лестницей.

Термальные курорты

В Сербии лечебно-оздоровительные термальные курорты называют банями. Они известны еще со времен Римской империи. Всего в стране насчитывается около тысячи холодных, горячих, минеральных и термальных источников. На курорты приезжают лечиться туристы с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом, язвой желудка и другими болезнями.

Большинство здравниц находятся в горах и красивых природных локациях, так что оздоровительный отдых получится сочетать, например, с трекингом, горными лыжами и экскурсионными поездками.

Самый известный курорт — Врнячка-Баня, его еще называют сербские Карловы Вары. Он окружен лиственными и хвойными лесами, которые создают особый микроклимат. Это место оценят самые привередливые туристы. На курорте есть несколько минеральных источников, сауны, аквапарк, фитнес-центр и спа.

На курорте Сокобаня даже зимой можно искупаться в богатых радоном термальных источниках, температура которых никогда не опускается ниже 28 градусов тепла.

Курорт Врдник Баня расположен на территории национального заповедника «Фрушка-Гора», в 80 километрах от Белграда. Температура термальной воды — от 31 до 35 градусов. В этом месте лечат ревматические, неврологические и ортопедические заболевания.

Что важно знать туристу перед поездкой в Сербию

Местные жители привыкли курить везде, включая рестораны, клубы, квартиры и дома. Если это проблема, стоит заранее изучить список заведений с некурящими зонами.

Еще одна необычная для нас местная особенность: при входе в квартиру или дом гостям разуваться не обязательно.

Хотя Сербию и принято считать дешевой страной, некоторые товары там влетят в копеечку. В их числе — рыба и морепродукты, косметика, бензин, а также услуги сотовой связи.

Расплатиться картой в Сербии получится далеко не во всех местах. Например, в автобусах Нови-Сада, некоторых кафе и небольших магазинах принимают только наличные, так что нелишним будет всегда иметь при себе пару тысяч динаров.