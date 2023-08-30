Некоторые авиакомпании меняют требования к паспортам на рейсах в Таиланд

Сразу две российские авиакомпании изменили требования к срокам действия заграничных паспортов при вылете в Таиланд. Правила стали более лояльными для пассажиров «Икара» и Nordwind.

© Unsplash

«При прохождении границы необходимо предъявить заграничный паспорт, действительный на срок путевки плюс два дня. Данная информация действительна только для покупки туров с прямым перелетом “Икаром” и Nordwind», – говорится в рассылке партнерам Pegas Touristik.

Отметим, что еще с прошлого года в турсообществе стали возникать вопросы по срокам действия загранника при поездках в Таиланд. Официальных разъяснений от тайских властей тогда не было, а большинство отечественных авиакомпаний ориентировались на правила визового въезда в королевство. Они предусматривают, что загранпаспорт должен быть действителен минимум полгода с момента пересечения границы.

Затем посольство Таиланда в Москве на своем официальном сайте все-таки пояснило: «Гражданам, обладающим паспортами РФ, действительными менее 30 дней, будет дано разрешение на пребывание, соответствующее сроку действия паспорта. Некоторые авиалинии могут не допустить на борт владельцев паспортов со сроком действия менее 6 месяцев. Это зависит от решения и политики каждой авиакомпании».