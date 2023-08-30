Таиланд предложил туристам элитные визы

Компания Thai Privilege Co. Ltd. при Министерстве туризма и спорта Таиланда объявила об отмене 8 видов виз программы Thailand Elite. Вместо них теперь будут действовать 4 вида долгосрочных виз – Gold, Platinum, Diamond и Reserve.

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К новым пакетам элитных карт будут добавлены баллы, дающие право на определенные привилегии, которые можно обменять на фирменные услуги партнеров программы. Например, можно получить трансфер из аэропорта, ускоренную иммиграцию, зал ожидания в аэропорту и многое другое.

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Виза Gold представляет собой членскую карту на 5 лет стоимостью 900 тыс. бат (более 2,4 млн руб.). По ней ежегодно будет начисляться 20 привилегированных баллов, дающих право от трансфера из аэропорта до покупок.

Platinum дает срок действия визы на 10 лет, ее цена составляет 1,5 млн бат (около 4,1 млн руб.). Владелец будет получать 35 баллов ежегодно, которые можно обменять на такие услуги, как VIP-места, оздоровительные и спа-процедуры.

Виза Diamond будет выдаваться на 15 лет, ее стоимость – 2,5 млн бат (6,8 млн руб.). Каждый год на карту будет начисляться 55 баллов. Список привилегий для владельцев карты расширится от бесплатных внутренних перелетов до услуг консультанта по финансовым вопросам.

Визу Reserve можно получить только по приглашению, она будет действовать 20 лет, купить ее можно за 5 млн бат (13,6 млн руб.). Карта даст 120 баллов в год, в том числе привилегии от The Reserve Club на тест-драйвы суперкаров.

Для удобства участников программы будет запущено мобильное приложение Thai Privilege, в котором можно отследить и проверить свои баллы. Элитную визу по текущей цене можно приобрести до 15 сентября.

Thailand Elite – это резидентская виза, которая позволяет ее владельцу комфортно проживать в стране в течение всего ее срока действия. Количество въездов-выездов по ней не ограничено, единственный минус – очень дорогая. Такую визу могут себе позволить очень состоятельные путешественники. Сейчас минимальная ее стоимость составляет 600 тыс. бат (1,6 млн руб.).

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» сошлись во мнении, что такая карта может быть интересна только тем, кто имеет в Таиланде недвижимость. «У большинства наших там нет таких денег. Какой у них доход: машину или квартиру русским пересдать с наценкой», – написал один из комментаторов.

Еще один фолловер заметил, что нововведения коснутся тех, кто только планирует купить карту.