Канатные дороги на курорте «Эльбрус» закроют на две недели

На всесезонном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии в первой половине сентября будут временно закрыты канатные дороги. На них будут проводиться плановые работы.

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«В период с 4 по 18 сентября канатные дороги ВТРК „Эльбрус“ будут закрыты для проведения плановых регламентных работ. Просим планировать свои маршруты с учетом этой информации и приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении пресс-службы курорта.

Ранее сообщалось, что этим летом «Эльбрус» принял на 30% больше отдыхающих, что сопоставимо с турпотоком в традиционно более популярный зимний период.