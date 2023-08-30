Канатные дороги на курорте «Эльбрус» закроют на две недели
На всесезонном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии в первой половине сентября будут временно закрыты канатные дороги. На них будут проводиться плановые работы.
«В период с 4 по 18 сентября канатные дороги ВТРК „Эльбрус“ будут закрыты для проведения плановых регламентных работ. Просим планировать свои маршруты с учетом этой информации и приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении пресс-службы курорта.
Ранее сообщалось, что этим летом «Эльбрус» принял на 30% больше отдыхающих, что сопоставимо с турпотоком в традиционно более популярный зимний период.
Курорт «Эльбрус» — один из первых горнолыжных центров страны, работающий с 1970-х годов. На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог, в том числе самая высокогорная в стране: ее верхняя станция расположена на высоте 3847 метров над уровнем моря. В настоящее время развитием всесезонного туристско-рекреационного комплекса и одноименной экономической зоны занимается институт развития Кавказ.РФ под управлением Минэкономразвития РФ.