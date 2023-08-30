Туристка из Европы побывала в Сочи и раскритиковала россиянок

Туристка из Испании побывала в Сочи и раскритиковала россиянок за их отношение к противоположному полу. Своими впечатлениями иностранка поделилась с порталом «Сочи24».

«Может быть, в России женщины и самые красивые, но, по мне, так не самые умные», — отметила путешественница.

Туристка назвала отношение россиян к иностранцам доброжелательным и выразила мнение, что знакомиться с местной культурой лучше в Санкт-Петербурге. Она добавила, что не пожалела о проведенном отпуске, но в Сочи больше не вернулась бы.