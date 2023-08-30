В Железноводске введут дресс-код для туристов

В Железноводске местные власти обратились к туристам с просьбой соблюдать дресс-код за пределами пляжей. В курортном городе находится популярное у гостей и жителей Кавказских Минеральных Вод озеро "30.Ка". После того как его благоустроили, сюда приходят тысячи отдыхающих, а некоторые уходят с пляжа в чем были - в плавках или купальниках - и в таком виде гуляют в парках и скверах города.

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Летом на берегу "30-Ки" ежедневно отдыхает 15-20 тысяч человек. Здесь оборудованы детские зоны, установлены аттракционы, есть спортивная площадка, места для рыбалки и купания, лодочная станция. В следующем году на курортном озере планируют поставить информационные знаки, призывающие не выходить за пределы пляжной зоны в бикини.

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"Ко мне на прием пришли гости нашего города, которые не хотят видеть на улицах раздетых туристов, - объяснил мэр Железноводска Евгений Бакулин. - На некоторых мировых морских курортах подобные правила действуют уже давно - находиться в купальнике там разрешено исключительно на территории пляжа".

Есть еще один важный нюанс: как говорят врачи, бесконтрольный прием солнечных ванн вреден для здоровья человека, то есть одеваться нужно еще и по соображениям безопасности.

Как рассказал корреспонденту "РГ" руководитель отдела по курортам и туризму администрации Железноводска Александр Сальников, пока что дресс-код носит рекомендательный характер. Если же отдыхающие не захотят ему следовать, то выделят территории, где запрет на нахождение в купальниках будет введен постановлением мэрии.

"Некоторые туристы выходят за рамки допустимого, когда в полуобнаженном виде гуляют за пределами пляжей. При этом рядом с озером находится три детских санатория. К тому же в регионе КМВ традиционно очень много отдыхающих из республик Северного Кавказа. Нужно отдельно отметить, что это не просто инициатива городской администрации - мы получили много обращений на эту тему от жителей Железноводска", - пояснил Сальников.

Эксперты туристической отрасли считают, что на турпотоке такие ограничения не скажутся, наоборот, большинство людей относятся к ним позитивно. Особенно те, кто приезжает на курорт семьями. По словам полномочного представителя Общенационального союза индустрии гостеприимства в СКФО Анны Наумовой, полуобнаженные люди в курортных городах уже стали постоянным явлением, и с ним надо бороться.

"Подобные запрещающие знаки в СКФО есть, например, в Дагестане или Чечне, они устанавливаются, чтобы не смущать верующих. На Ставрополье другая ситуация, но поведение людей тоже необходимо регламентировать. Кстати, в 1970-1980-е годы гражданам не приходилось объяснять, что, выходя с пляжа, нужно надеть верхнюю одежду", - отмечает Наумова.

Она также подчеркнула, что за несоблюдение правил нужно штрафовать, другие меры недостаточно эффективны.