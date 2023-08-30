Эксперт озвучил рост летнего турпотока по России

Туристический поток по России этим летом вырос на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Прайм" с ссылкой на слова президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского.

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По его словам, в этом году россияне совершили 17 миллионов поездок по стране, а в 2022 показатель составлял 15 миллионов.

Самыми популярными направлениями остаются Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. А наибольший рост посещаемости в этот раз показали Красноярский край, Иркутская и Мурманская области.