РСТ: количество путешествий граждан по России увеличилось на 12% до 17 млн

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), летом 2022 года россияне совершили на 12% больше поездок по стране, чем годом ранее — 17 млн против 15 млн. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на слова президента РСТ Илью Уманского. По его словам, традиционно самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Значительный рост туристов отмечен в Иркутской области, Красноярском крае и Мурманской области. В то же время Севастополь и Крым потеряли 28% и 22% отдыхающих соответственно, добавил Уманский. Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о планах повысить объем бюджетного финансирования туризма в России до 48 млрд рублей. По словам чиновника, это в 1,5 раза больше ранее установленной суммы. Это позволит увеличить вклад данного направления в ВВП до 5%. Деньги будут направлены на продление программы госгарантий, а также на закупку самолетов, круизных судов, поездов и автобусов.