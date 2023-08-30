"КП": отельеры объясняют подорожание отдыха в России санкциями и курсом рубля

Стоимость отдыха в России за год выросла почти на треть (29%), в то время как путешествия в Турцию и Египет подорожали только на 15-17%. О причинах такого явления kp.ru узнала у экспертов. Отельеры отмечают, что на стоимость поездок по отечественным городам повлияли санкции и курс рубля. "Многая продукция, которую мы закупали для нашего отеля - например, химия, текстиль, оборудование - производится за рубежом. Из-за сложностей с поставками и высоким курсом валюты цены поднялись в 1,5-2 раза. Соответственно, выросла себестоимость размещения. Мы пытаемся удерживать цены за счет поиска качественных аналогов на российском рынке. Некоторые позиции удалось заменить. Но не всегда получается быстро найти продукцию под наши требования", - поделился генеральный менеджер отеля "Грин Флоу" на сочинском курорте Роза Хутор Дмитрий Шацкий. Кроме того, свое влияние оказала и переориентация россиян на отечественный отдых после зарубежного. Генеральный менеджер подмосковного отеля Sofrino Park Юлия Терещенко отметила, что им пришлось увеличить расходы для привлечения дополнительного персонала, расширения инфраструктуры, а также для совершения больших объемов закупок. Кроме того, в гостиницах и ресторанах, где остро не хватает персонала, пришлось повысить зарплаты, чтобы привлекать сотрудников. "Тот уровень сервиса, который устраивал гостя пару лет назад, сейчас уже не воспринимается как норма. Гости хотят видеть больше услуг и более высококачественный сервис", - добавила Терещенко. Исследование туроператора "Алеан" до этого показало, что осенью 57% туристов без детей намерены отдыхать на пляже. Среди этого количества большинство (69%) отправится в Краснодарский край, еще 21% в Абхазию и 5% — в Крым. 5% из выбравших пляжный отдых отправится на Каспийское или Балтийское море.