Больше 5 млн туристов посетили Петербург с начала года
Порядка 5,3 миллионов туристов посетили Санкт-Петербург с начала 2023 года, что составляет 70% от числа гостей, посещавших Северную столицу в прошлом году. Об этом сообщает "Мойка78" со ссылкой на городскую администрацию.
Уточняется, что в 2022 году общий турпоток составил свыше 8 млн посещений. В администрации также отметили, что туристы в 2023 году принесли в экономику города почти 367 млрд руб.
Издание также напоминает, что Петербург возглавил рейтинг российских городов, куда туристы возвращаются чаще всего.
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