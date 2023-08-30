В РЖД показали, как выглядит новый вагон СВ

В Федеральной пассажирской компании, являющейся дочерней компанией РЖД, показали макет обновленного дизайна вагонов СВ. Об этом сообщает "Российская газета".

В обновленных вагонах пассажиры смогут трансформировать полки в диван днем и в полноценную кровать - ночью. Также можно будет переводить верхнюю полку в вертикальное положение, тем самым настраивая комфортное для себя пространство. Ширину спальных мест при этом увеличили до 90 сантиметров.

В вагонах СВ появились столики со встроенной раковиной, сейфы, лестницы для подъема на верхнюю полку, откидные стулья, индивидуальные розетки 220 В и USB-разъемы.

Кроме того, теперь пассажиры смогут воспользоваться мультимедийной системой и самостоятельно выбрать контент для просмотра.

ФПК