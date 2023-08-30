Нацпарк «Алханай» вошел в список самых популярных турмест Дальнего Востока

Национальный парк «Алханай», находящийся на территории Забайкальского края, вошёл в список самых популярных туристических мест Дальнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба правительства края со ссылкой на совещание под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

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«Самые посещаемые территории – национальный парк «Земля Леопарда», Тункинский национальный парк, Забайкальский национальный парк и национальный парк «Алханай», - сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

Он уточнил, что на создание туристской инфраструктуры в этом году затрачено свыше 100 миллионов рублей.

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Минприроды России в этом году доведёт до дальневосточных и арктических охраняемых природных территорий дополнительное финансирование. Парки и заповедники Дальнего Востока получат 200 миллионов рублей, а арктические территории – 32 миллиона рублей.