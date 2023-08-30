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Эксперт оценил опасность пожара в Геленджике для туристов

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что лесной пожар в Геленджике не затронет отдыхающих на курорте туристов. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт оценил опасность пожара в Геленджике для туристов
© РИА Новости

Сегодня стало известно о том, что в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара. Возгорание произошло в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Позднее огонь распространился на 118 гектаров. Известно также, что для его устранения был привлечен вертолет емкостью на пять тонн воды.

Однако, по словам вице-президента АТОР, на данный момент пожар не затрагивает туристическую территорию и не оказывает никакого влияния на отдыхающих.

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"К нам запросов от туристов не поступало, переселений нет, как и преждевременных выселений", - сообщил Сергей Ромашкин.

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