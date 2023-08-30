Эксперт оценил опасность пожара в Геленджике для туристов

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что лесной пожар в Геленджике не затронет отдыхающих на курорте туристов. Его слова приводит РИА Новости.

Сегодня стало известно о том, что в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара. Возгорание произошло в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Позднее огонь распространился на 118 гектаров. Известно также, что для его устранения был привлечен вертолет емкостью на пять тонн воды.