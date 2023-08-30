В Калининграде и на побережье продлили купальный сезон

На муниципальных пляжах Калининграда спасательные посты останутся работать до середины сентября. Закрытие купального сезона будет зависеть от погодных условий.

«Несмотря на то, что лето подходит к концу, купальный сезон в Калининграде не закрывается. Горожане все еще едут на пляжи, чтобы искупаться», – гишет Baltic News со ссылкой на мэрию.

На официальных городских пляжах в этом сезоне спасли 18 человек, 7 из них дети. Утонувших в специально оборудованных местах не было. Дежурство спасателей остается на Пелавском, Карповском и Голубых озерах, озере Шенфли и в СНТ «Мечта».