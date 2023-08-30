Более половины россиян путешествуют с детьми или всей семьей

Более половины российских туристов отправляются в путешествие с детьми или всей семьей
Российские туристы чаще путешествуют всей семье, отдавая предпочтение горящим турам.
Более 50% российских туристов отправляются на отдых вместе с детьми или всей семьей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Сбермаркетингом" и "Суточно.ру". Еще 35% сообщили, что путешествуют парой. А одиночные туры покупают только 21% респондентов.
При этом отдыхающие из России предпочитают покупать горящие туры, а средний возраст российского туриста – 35-44 года.
Что касается самых популярных направлений, самыми востребованными в 2023 году оказались туры в Санкт-Петербург, Москву и Казань.
Что касается средств передвижения, большинство предпочитают путешествовать на самолете. Так ответили 65% опрошенных. На 5% меньше путешественников берут билеты на поезд.
Путешествие на автомобиле или рейсовых автобусах выбирают 45% и 26% опрошенных соответственно.