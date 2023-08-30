Туристы не могут выбраться из приграничного Китая: дороги размыты

«АТП «Приморье» показало себя сегодня как ответственная компания. Рейс из Суйфэньхэ на 14:20 перенесен на более позднее время. Сейчас он ждет группу туристов из Хуньчуня, которые не могут выехать оттуда, пока не работает трасса Владивосток – Хасан. После приезда китайского автобуса из Хуньчуня в Суйфэньхэ туристы пересядут на автобус АТП и заедут в Россию», – рассказал Константин Ягодин.