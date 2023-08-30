Туристы не могут выбраться из приграничного Китая: дороги размыты
Приморские туристы не могут вернуться домой после отдыха в Хуньчуне из-за перемытых дорог после циклона. Граждан отправили на другой пункт пропуска.
Из-за прошедших 29–30 августа сильных дождей транспортное сообщение на юге края нарушено. Сложная ситуация наблюдается и в Краскино, куда отменены автобусные рейсы. Из-за размытой дороги российские туристы не смогли выехать из Хуньчуня. Было принято решение, что граждан доставят в Суйфэньхэ, где их будет ждать автобус.
Руководитель туристического интернет-проекта о Китае VisitChina.ru Константин Ягодин отметил, что автобус с туристами их Суйфэньхэ должен был выехать в России в 14:20, но из-за ожидания отдыхающих из Хуньчуня время было перенесено.
«АТП «Приморье» показало себя сегодня как ответственная компания. Рейс из Суйфэньхэ на 14:20 перенесен на более позднее время. Сейчас он ждет группу туристов из Хуньчуня, которые не могут выехать оттуда, пока не работает трасса Владивосток – Хасан. После приезда китайского автобуса из Хуньчуня в Суйфэньхэ туристы пересядут на автобус АТП и заедут в Россию», – рассказал Константин Ягодин.
Отметим, что прошедший циклон еще больше осложнил транспортное сообщение в регионе. Больше всего в этот раз досталось Хасанскому району.