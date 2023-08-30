Назван способ бесплатно пронести в самолет больше вещей

Бывшая стюардесса авиакомпании Emirates, как можно бесплатно пронести на борт самолета больше вещей. Об этом пишет издание The Sun.

По словам Камилы Якубьяковой, если у пассажира не получается уместить все вещи в чемодане или ручной клади, он может воспользоваться наволочкой от дорожной подушки и положить что-то в нее.

Как объяснила экс-бортпроводница, дорожные подушки можно проносить на борт самолета сверх разрешенной нормы багажа.

Если повесить ее на шею, это не вызовет вопросов у стюардесс. При этом такой способ позволяет просто и без оплаты взять с собой дополнительную одежду или не переплачивать за перевес, а еще на подушке можно поспать в полете.