Турпоток в Дагестан вырос на 15% с начала года
За семь месяцев 2023 года в Дагестане зафиксирован рост туристического потока на 15%. Об этом сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов.
Он отметил, что пока рано подводить итоги, но даже по внушительному пассажиропотоку аэропорта заметно, что туристов стало больше, чем в прошлом году.
«Мы попали в число тех немногих, кто получил статус национального туристического маршрута», — пояснила Мерданов.
Денежные показатели туристической индустрии Дагестана за январь-июнь 2023 года достигли 4,22 миллиарда рублей. Это на 19,2% больше, чем было в прошлом году за аналогичный период.
Отметим, что сейчас в Дагестане функционируют 47 туристических операторов, 76 туристических агентов, а также 99 средств размещения.