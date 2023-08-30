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Турпоток в Дагестан вырос на 15% с начала года

За семь месяцев 2023 года в Дагестане зафиксирован рост туристического потока на 15%. Об этом сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов.

Турпоток в Дагестан вырос на 15% с начала года
© runews24.ru

Он отметил, что пока рано подводить итоги, но даже по внушительному пассажиропотоку аэропорта заметно, что туристов стало больше, чем в прошлом году.

«Мы попали в число тех немногих, кто получил статус национального туристического маршрута», — пояснила Мерданов.

Денежные показатели туристической индустрии Дагестана за январь-июнь 2023 года достигли 4,22 миллиарда рублей. Это на 19,2% больше, чем было в прошлом году за аналогичный период.

Отметим, что сейчас в Дагестане функционируют 47 туристических операторов, 76 туристических агентов, а также 99 средств размещения.