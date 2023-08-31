РИА Новости: "Домодедово" и "Внуково" возобновили работу в штатном режиме

Пресс-служба аэропорта "Внуково" сообщила, что транспортный узел снова работает в штатном режиме, а все ограничения на полеты сняты. Об этом пишет ТАСС. "В 9:02 мск сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — говорится в релизе пресс-службы аэропорта. По данным РИА Новости, аэропорт "Домодедово" также с 9:00 работает в штатном режиме. В ночь на 30 августа над московским аэропортом Внуково закрыли воздушное пространство, все вылеты и прилеты задержали. Позднее стало известно, что в московских аэропортах объявили режим "Ковер", часть самолетов направили в зону ожидания. Через некоторое время столичные аэропорты возобновили работу после временных ограничений. По данным на утро 31 августа, в трех московских аэропортах были задержаны свыше 40 авиарейсов.