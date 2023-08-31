Дагестан принял более 1 млн туристов к 1 августа

Власти республики ожидают, что по итогам года число гостей вырастет до 1,8 млн человек.

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В Дагестане побывало более 1 млн туристов по данным на 1 августа. Это на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом РИА «Новости» рассказала заместитель министра туризма республики Анна Безрукова.

Ожидается, что за год число путешественников, посетивших Дагестан, вырастет до 1,8 млн человек с 1,5. Безрукова отметила, что благодаря турпотоку в республике активно развивается ресторанный, гостиничный сектор, сфера обслуживания.

Количество туроператоров в федеральном реестре увеличилось до 47 с 17 в течение двух лет. Из 89 экскурсоводов турагентств, которые прошли аккредитацию, в Дагестане работают 76.

Среди северокавказских регионов Дагестан показал самый быстрый прирост турпотока. Число поездок в республику выросло на 20%.

Средняя продолжительность поездки летом составила пять дней, в целом по стране – три.

Половина путешественников прилетают в Дагестан на самолёте, на машине – 26%, остальные – на поезде.

По данным сервисов Bronevik.com и МТС Travel, рост числа бронирований составил 20%. Номера в гостинице заказывают 85% туристов. Менее популярны гостевые дома, апартаменты и хостелы. В среднем стоимость ночи в течение года выросла на 15% – до 4,5 тыс. рублей.