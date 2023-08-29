Финляндия вновь начнет выдавать визы в одном российском городе
Финляндии возобновит выдачу виз россиянам в Санкт-Петербурге с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом в Санкт-Петербурге и других северо-западных регионах России будут лишь принимать заявки на визы. Обязанности по консульским и въездным вопросам, которые ранее решались в Санкт-Петербурге, теперь возьмет на себя посольство Финляндии в Москве.
Выдача финских виз россиянам в Санкт-Петербурге была прекращена 1 августа.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Иран готов отменить визовый режим для россиян.
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