$95.71+0.24103.48+0.23

Финляндия вновь начнет выдавать визы в одном российском городе

Финляндии возобновит выдачу виз россиянам в Санкт-Петербурге с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Финляндия вновь начнет выдавать визы в одном российском городе
© Unsplash

При этом в Санкт-Петербурге и других северо-западных регионах России будут лишь принимать заявки на визы. Обязанности по консульским и въездным вопросам, которые ранее решались в Санкт-Петербурге, теперь возьмет на себя посольство Финляндии в Москве.

Таиланд увеличит срок безвизового пребывания в стране для россиян

Выдача финских виз россиянам в Санкт-Петербурге была прекращена 1 августа.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Иран готов отменить визовый режим для россиян.