Финляндия вновь начнет выдавать визы в одном российском городе

При этом в Санкт-Петербурге и других северо-западных регионах России будут лишь принимать заявки на визы. Обязанности по консульским и въездным вопросам, которые ранее решались в Санкт-Петербурге, теперь возьмет на себя посольство Финляндии в Москве.