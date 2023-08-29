«Аэрофлот» увеличит количество рейсов из Москвы в Таиланд

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Москвы в Таиланд с 29 сентября. Об этом во вторник, 29 августа, сообщили в пресс-службе перевозчика.

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— Авиакомпания суммарно будет выполнять до 27 еженедельных рейсов на Пхукет и в Бангкок, — говорится в сообщении.

Так, частота полетов в Пхукет будет увеличена с пяти до семи рейсов в неделю, а с 29 сентября — до 17 рейсов в неделею. По четвергам, субботам и воскресеньям вылеты из Москвы будут осуществляться трижды в день.

С 30 сентября также увеличится частота полета в Бангкок с четырех рейсов до семи. А с 1 ноября количество рейсов будет увеличено до 10 в неделю, пишет официальный сайт перевозчика.