«Аэрофлот» увеличит количество рейсов из Москвы в Таиланд
Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Москвы в Таиланд с 29 сентября. Об этом во вторник, 29 августа, сообщили в пресс-службе перевозчика.
— Авиакомпания суммарно будет выполнять до 27 еженедельных рейсов на Пхукет и в Бангкок, — говорится в сообщении.
Так, частота полетов в Пхукет будет увеличена с пяти до семи рейсов в неделю, а с 29 сентября — до 17 рейсов в неделею. По четвергам, субботам и воскресеньям вылеты из Москвы будут осуществляться трижды в день.
С 30 сентября также увеличится частота полета в Бангкок с четырех рейсов до семи. А с 1 ноября количество рейсов будет увеличено до 10 в неделю, пишет официальный сайт перевозчика.
Вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин 26 августа выступил во время встречи с представителями администрации и туристического бизнеса с заявлением, что в зимнее время в страну прибывает большое количество российских туристов. По словам премьер-министра, в связи с этим необходимо увеличить срок безвизового нахождения российских туристов в стране с 30 до 90 дней.