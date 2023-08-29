Россию стали чаще посещать деловые интуристы

Популярность въездного бизнес-туризма в России растет. Интерес наблюдается в основном со стороны гостей из дружественных стран, рассказали "РГ" представители деловой сферы. Этот тренд они связывают с развитием внешнеэкономической деятельности и запуском электронных виз.

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По словам координатора "Деловой России"в СЗФО Дмитрия Панова, количество деловых поездок иностранных граждан в Россию растет. Но не столько в связи с упрощением визового режима, сколько в целом с расширением внешнеэкономической деятельности России и "дружественных" стран.

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"Большинство поездок, на наш взгляд, связаны с налаживанием поставок сырья, оборудования, комплектующих, а также товаров FMCG на российский рынок - здесь речь идет о торговых партнерах из Беларуси, Китая, Индии, Турции, Индонезии, государств Арабского мира", - пояснил он.

По мере сокращения взаимодействия с недружественными государствами увеличивается интерес со стороны Азии и американских стран, с которыми упрощаются визовые процедуры и проводится все больше деловых мероприятий, считает руководитель аудиторско-консалтинговой группы "АИП" Сергей Елин. Как следствие, растет интерес в деловой и туристической сферах. А на количество желающих приехать из европейских стран будет влиять геополитическая обстановка и ее напряженность, отмечает он.

В то же время, добавляет эксперт, существенно растут объемы совместно реализуемых инвестиционных проектов с представителями "дружественных" стран. В этой связи в нашу страну прибывают высококвалифицированные иностранные специалисты с целью участия в проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных, а также научно-исследовательских работах в рамках совместных проектов. Что касается ввода электронных виз, то, по мнению управляющего директора агентства делового туризма "Аэроклуб" Юлии Липатовой, программа стартовала лишь 1 августа, и делать какие-то выводы еще рано.

"Мы пока не наблюдаем ажиотажного спроса. К нам обращаются за консультациями по данному вопросу, но поскольку процесс несложный, то клиенты могут самостоятельно справляться с этой задачей. Срок оформления такой визы - 4 дня".

Она также отметила, чаще всего авиабилеты в Россию приобретали IT- и телеком-компании, представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики, а также сотрудники FMCG-компаний.