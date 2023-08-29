Первый построенный в РФ круизный лайнер «Петр Великий» готовят к ходовым испытаниям
Первый построенный в России круизный лайнер "Петр Великий" готовят к ходовым испытаниям в водах Волги и Каспийского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию губернатора региона.
"В Астраханской области круизный лайнер "Петр Великий" готовят к ходовым испытаниям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тестировать судно будут "на речных и морских просторах до конца года".
Планируется введение его в эксплуатацию к следующему туристическому сезону.
Первый после распада СССР лайнер "Петр Великий" построили в России для круизов по Каспийскому и Черному морям на производственной площадке судостроительного завода "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта.
Всего в круизном лайнере 155 кают, он рассчитан на 310 мест. В мае 2019 года сообщалось, что первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду. Строительство судна началось летом 2016 года.