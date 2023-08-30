Эксперт заявил, что турпоток в Россию из Китая, Турции и Индии вырастет к Новому году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Туристический поток в Россию из Китая, Турции и Индии вырастет к Новому году в случае решения имеющихся технических проблем с оформлением электронной визы в РФ. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции в ТАСС генеральный директор "Тари тур" Марина Левченко.

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"Что касается электронной визы, то, может быть, если все технические проблемы будут решены, то к Новому году увеличится количество въездов в Российскую Федерацию из Китая, Турции и Индии <...> Наш пограничный отряд уже надо готовить к тому, что иностранный туризм в стране будет", - сказала она.

Эксперт отметила, что пока процесс получения электронной визы технически сложен. "Из 11 человек 7 не получают визу: получают отказ, получают документы, возвращенные на уточнение, и так далее, хотя в анкете не видно, что нужно уточнять и добавлять в этих поданных анкетах, также существуют проблемы с оплатой визового сбора", - объяснила она.