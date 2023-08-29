Эксперт рассказал о правилах возврата средств при опоздании поезда
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова автоматически возвращать средства за опоздание поезда для клиентов, оплативших билет дистанционно банковской картой.
Как отметил специалист, даже если пассажир опоздал на поезд, он может потребовать возврат денег.
«Они будут возвращены, даже если сам пассажир опоздал на поезд: минимум 60% от стоимости билета», — объяснил Шапкин.
Если же поезд опоздал, то пассажир имеет право не только на возврат билета, но и на компенсацию морального ущерба.
«Компенсацию прямых потерь от того, что он не успел на важные переговоры и тому подобные вещи, то есть прямые убытки он может потребовать возместить в судебном порядке», — рассказал Шапкин.
По его мнению, дополнительные санкции можно только поддержать, так как это скажется на «ответственности перевозчиков».
«Единственное, всё равно форс-мажор существует, если говорить про поезда, то они ходят по расписанию, а если задержка произошла, это может быть связано с вопросами безопасности пассажиров, то есть нельзя было осуществить перевозку. Во главе угла — безопасность пассажиров», — заключил собеседник RT.