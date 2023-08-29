Эксперт рассказал о правилах возврата средств при опоздании поезда

«Единственное, всё равно форс-мажор существует, если говорить про поезда, то они ходят по расписанию, а если задержка произошла, это может быть связано с вопросами безопасности пассажиров, то есть нельзя было осуществить перевозку. Во главе угла — безопасность пассажиров», — заключил собеседник RT.