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Эксперт рассказал о правилах возврата средств при опоздании поезда

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова автоматически возвращать средства за опоздание поезда для клиентов, оплативших билет дистанционно банковской картой.

Эксперт рассказал о правилах возврата средств при опоздании поезда
© Unsplash

Как отметил специалист, даже если пассажир опоздал на поезд, он может потребовать возврат денег.

«Они будут возвращены, даже если сам пассажир опоздал на поезд: минимум 60% от стоимости билета», — объяснил Шапкин.

Если же поезд опоздал, то пассажир имеет право не только на возврат билета, но и на компенсацию морального ущерба.

«Компенсацию прямых потерь от того, что он не успел на важные переговоры и тому подобные вещи, то есть прямые убытки он может потребовать возместить в судебном порядке», — рассказал Шапкин.

По его мнению, дополнительные санкции можно только поддержать, так как это скажется на «ответственности перевозчиков».

«Единственное, всё равно форс-мажор существует, если говорить про поезда, то они ходят по расписанию, а если задержка произошла, это может быть связано с вопросами безопасности пассажиров, то есть нельзя было осуществить перевозку. Во главе угла — безопасность пассажиров», — заключил собеседник RT.