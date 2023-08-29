Пассажиры верхних полок получили право пользоваться столом

Пассажирам верхних полок официально разрешили пользоваться столиком, который расположен между нижними полками. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РДЖ.

Право закрепили в обновленных правилах перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге, которые были утверждены Минтрансом России еще в прошлом году.

В документе сообщается, что пассажиры верхних полок могут пользоваться столиком во время приема пищи - 30 минут утром, 30 минут вечером, а также 1 час в обед.